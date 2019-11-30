Нидерландская полиция не считает инцидент с нападением с ножом в Гааге терактом

Нидерландские власти пока не сообщают подробностей нападения вечером в пятницу человека, вооруженного ножом, на людей, трое из которых получили ранения, сообщают европейские СМИ, однако версия с терроризмом не выдвигается.

По данным СМИ, полиция отклонила террористическую версию этого инцидента, который произошел несколько часов спустя после атаки террориста в Лондоне, также вооруженного ножом.

В полиции уточнили, что все пострадавшие в Гааге являются несовершеннолетними.

Как сообщалось, нападение в Гааге на оживленной торговой улице произошло в "чёрную пятницу": вечером многие местные жители отправились по магазинам, надеясь купить товары со скидкой.

На месте происшествия находятся чрезвычайные службы, несколько карет "скорой помощи". Полицейские вертолеты облетают квартал. Прохожих призывают держаться подальше от торговой улицы.

Ранее в полиции сообщили, что ведутся поиски подозреваемого, данные которого распространены для опознания: это мужчина 45-50 лет со слегка смуглой кожей, одетый в черное пальто, серые брюки тренировочного костюма и черный шарф.