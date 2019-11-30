События

04:34 30.11.2019

Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

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Скотланд-Ярд установил личность напавшего с ножом на людей на Лондонском мосту

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в резне на Лондонском мосту, ранее он уже имел судимость за преступления, связанные с терроризмом, сообщает Скотланд-Ярд.

"В данный момент мы можем подтвердить личность нападавшего - это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Сейчас полицейские проводят обыски по адресу в Стаффордшире", - говорится в сообщении британской полиции.

В Скотланд-Ярде подчеркнули, что застреленный Хан ранее привлекался к уголовной ответственности в связи с совершением преступлений, связанных с терроризмом.

"Этот человек в 2012 году он был осужден за террористические преступления. Он вышел из тюрьмы в декабре 2018 года", - сообщили в полиции.

Полиция намерена выяснить, что побудило Хана совершить данный поступок.

На месте преступления сохраняется оцепление.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим на Лондонском мосту в Великобритании. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.

Служба полиции Лондона не исключает, что инцидент на Лондонском мосту может быть связан с терроризмом.

Теги: #великобритания #мост #полиция
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