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05:43 30.11.2019

Военные подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году

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Военные подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году

На базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного подведены итоги деятельности ВС Украины по 2019 году, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Во время мероприятия офицеры и генералы подвели итоги деятельности Украинской армии в 2019 году, а также определили задачи на следующий год. В частности, генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что 2020-й год – год профессионального сержанта ВС Украины, а боевая подготовка - одно из приоритетных направлений деятельности на 2020 год. Подготовка подразделений к наступательным действиям должна занимать до 70% учебного времени", – цитирует пресс-служба начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

Основные направления деятельности военных были рассмотрены во время работы секций на объектах учебно-материальной базы Международный центр миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

На этих занятиях участники имели возможность ознакомиться с новейшими методиками снайперской подготовки и контрснайперской борьбы, организации тылового обеспечения войск в зимних условиях.

Также были продемонстрированы методики подготовки частей и подразделений к ведению наступательных действий на подготовленную оборону противника в условиях урбанизированной местности, продемонстрированы преимущества подготовки войск с привлечением подразделений имитации сил противника (OPFOR) и прочее.

В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений Генштаба и органов военного управления ВСУ, командиры воинских частей, представители военных научных учреждений, учебных заведений. В мероприятии также приняли участие заместитель министра обороны Алина Фролова и определенные представители Министерства обороны Украины.

В ходе подведения итогов деятельности за 2019 были проанализированы результаты выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил, организацию боевой подготовки воинских частей и подразделений, состояние дисциплины и правопорядка в армии и правовой защиты военнослужащих, рассмотрено состояние и перспективы квартирно-эксплуатационного обеспечения, развитие профессионального сержантского корпуса, взаимодействие ВС Украины с общественностью и дальнейшая имплементация стандартов НАТО на пути евроатлантической интеграции Украины.

Теги: #всу #2019 #итоги
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