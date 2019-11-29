Олег Бахматюк и его сестра для защиты активов, переговоров с кредиторами и во избежание политического преследования находятся за рубежом по известным правоохранителям адресам – адвокат

Объявление в розыск экс-владельца VAB Банка (Киев) Олега Бахматюка, его сестры Натальи Василюк и экс-главы правления банка Дениса Мальцева безосновательно: правоохранители уведомлены о точных адресах их местонахождения и готовности участвовать в процессуальных действиях, согласно украинскому законодательству, сообщила адвокат Татьяна Козаченко.

"Необходимость пребывания их в Европе полностью обоснована. Это вопрос избрания способа защиты, который дает возможность избегать политического давления, манипуляций и обеспечить безопасность бизнеса, так как есть все основания считать, что под видом досудебного производства существуют риски захвата активов компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" (их владелец Бахматюк – ИФ) со стороны представителей власти", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Козаченко отметила, что адвокаты еще 25 ноября сделали запрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) об ознакомлении с материалами об основаниях объявления в розыск.

"Нам сказали, что ответ отправлен по почте. Такой формализованный ответ не решает главную задачу – права своевременно быть ознакомленным, в чем именно человек обвиняется. Спустя четыре дня нам неизвестны основания такого розыска, мы не ознакомлены с документами, к материалам не допущены", - констатировала адвокат.

Она также сообщила, что правоохранители были официально уведомлены о месте проживания подозреваемых ими лиц с указанием точных адресов в подтверждение того, что они не скрываются, а, значит, нет оснований для объявления их в розыск.

Козаченко напомнила, что до сих пор правоохранители предпочитали отправлять документы по адресам, по которым, как им было известно, подозреваемые не находятся, или оправляли документы по почте жилищно-эксплутационным предприятиям.

"Никто не скрывается!" – подчеркнула адвокат.

По ее словам, предпринятые защитой действия направлены на исключение любых манипуляций и осуществления следственных действий без уведомления лиц, согласно законодательству.

Козаченко также заявила, что нахождение ее клиентов за рубежом не препятствует следствию, украинское законодательство позволяет осуществлять расследование, когда участники дела находятся в странах Европы.

По ее словам, такие действия защиты направлены на исключение манипуляций и давления со стороны власти, содействие обеспечения объективного и непредвзятого расследования.

Адвокат также напомнила, что международные кредиторы "Укрлендфарминга" и "Авангарда" уже обратились к украинскому правительству в связи с расследованием по делу VAB Банка и рисками обесценивания их инвестиций в Украину, в связи с чем стоит задача обеспечить безопасность активов компаний и продолжения их работы.

Как сообщалось, МВД Украины на минувшей неделе по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Василюк по делу о выдаче Нацбанком осенью 2014 года стабилизационного кредита на 1,2 млрд грн (около $50 млн по текущему курсу) VAB Банку, владельцем которого на то время был Бахматюк. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по этому делу экс-первого заместителя главы НБУ Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу банковского надзора Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Нацбанк утверждает, что долг принадлежавших Бахматюку неплатежеспособных VAB банка и банка "Финансовая инициатива" (Киев) Фонду гарантирования вкладов физических лиц составляет 11 млрд грн, НБУ - 10,6 млрд грн. В том числе долг перед центробанком обеспечен личным поручительством бизнесмена на 8,6 млрд грн и имущественными поручительствами его компаний.

Бахматюк ранее заявил агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно. По его мнению, это дело сфабриковано и одной из его целью является сорвать достижение договоренностей с кредиторами. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" письмом от 15 ноября предложила премьеру Украины Алексею Гончаруку, министрам финансов и экономики Оксане Маркаровой и Тимофею Милованову обсудить возможность наступления негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и ULF. Копия письма направлена также главе офиса президента Андрею Богдану и первому замглавы Нацбанка Екатерине Рожковой.

В письме уточняется, что общая сумма тела долговых обязательств группы ULF составляет примерно $1,65 млрд и состоит из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.