Боевики минируют территории на Донбассе изъятыми ранее боеприпасами

Российско-оккупационные войска на Донбассе используют для минирования территорий боеприпасы, изъятые ранее во время разминирования местности в районах отведения войск.

"Для минирования отдельных участков территории оккупанты используют мины, изъятые во время разминирования местности в районах отвода войск", - сказал спикер Министерства обороны Украины Михаил Шаровара во время брифинга о ситуации районе проведения операции Объединенных сил в пятницу в Киеве.

По данным Главного управления разведки Минобороны, боевики устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в том числе вне позиций. Кроме того, российские оккупанты в авральном порядке осуществляют обустройство позиций и других инженерных объектов, в том числе для их использования в зимний период.