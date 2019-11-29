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02:44 29.11.2019

Посольство Украины в Польше возмутились переименованием улицы в Перемышле

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В посольстве Украины в Польше возмутилось решением городского совета в Перемышле об отмене названия улицы в честь Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского, сообщается на странице посольства в Фейсбуке.

Дипломаты назвали поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля о переименовании улицы.

"Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, на этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя блаженного, а затем на решение католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано! ", - говорится в сообщении.

Теги: #посольство #польша #украина
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