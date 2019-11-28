В пятницу по всей Украине ожидаются дожди

В ближайшие сутки, 29 ноября, над территорией Украины будет господствовать теплый и влажный воздух, перемещающийся с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

В этот день по всей Украине ожидаются дожди, ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем в большинстве южных, центральных и в Сумской областях - значительные дожди. Лишь ночью в восточных областях - без существенных осадков. Ночью и утром на Левобережье страны местами туман.

Ветер южный с переходом на Правобережье на западный, 7-12 м/с. Температура от 4° тепла до 1° мороза, на крайнем западе и побережье морей 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 7-12°.

В Киеве в ночь на пятницу небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с.Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке +12,6°С в 1898 году, а самая низкая ночью – на отметке -19,4°С в 1915 году.

В субботу, 30 ноября, в западных, местами в Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, на остальной территории страны умеренные дожди, ночью местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла, днем в южной части 4-9° , в Крыму до 13°.

В Киеве в субботу местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью и днем 2-4° тепла.