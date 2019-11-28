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18:20 28.11.2019

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

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С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе провели 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

Боевики вели огонь с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики провели два обстрела. Позиции украинских военнослужащих под Новолуганским были обстреляны из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям под Троицким вели огонь из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Неподалеку от Новотроицкого велся огонь из ручных противотанковых гранатометов. Под Березовым боевики применили стрелковое оружие. Под Красногоровкой – СПГ и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Теги: #оос #обстрел
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