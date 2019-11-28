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11:02 28.11.2019

Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

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Отношение украинцев к Зеленскому, Гончаруку и Разумкову за ноябрь ухудшилось, как и оценки действий возглавляемых ими институций

Отношение украинцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову продолжает снижаться, как и оценки граждан действий главы государства, Кабмина и парламента, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в конце ноября Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно обнародованному в четверг релизу с результатами соцопроса, к Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно - 19%. Социологи отмечают, что в течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% - в октябре, 64% в начале ноября, 52% - в конце ноября. Доля же тех, кто относится к Зеленскому негативно, в течение осени наоборот росла: 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, 19% в конце ноября.

К Гончаруку положительно относятся в конце ноября 11% опрошенных, отрицательно - 25%. В течение осени уменьшалась доля тех, кто не знает Гончарука: 49% в сентябре, 48% - в октябре, 40% в начале ноября, 36% - в конце ноября. В то же время увеличивалось число тех, кто относится к нему негативно: 9% в сентябре, 14% - в октябре, 18% в начале ноября, 25% - в конце ноября.

К Разумкову положительно относятся в конце ноября 24% опрошенных, отрицательно - 16%. Доля тех, кто относится к нему негативно, значительно выросла в конце ноября по сравнению с началом ноября: 16% и 9%.

"Оценка действий президента Украины по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась: на 10 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%)", - говорится в релизе.

Также по сравнению с началом ноября в конце месяца ухудшилась оценка работы правительства: на 7 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (44% и 37%), и на 11 процентных пунктов стало больше тех, не одобряет работу Кабмина (с 37% до 48%). "Оценка работы правительства ухудшается с октября", - отмечают социологи.

Оценка работы парламента в сравнении с началом ноября в конце месяца тоже ухудшилась: на 9 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (45% и 36%) и на 12 процентных пунктов стало больше не одобряющих работу Раду (с 40% до 52%). "Оценка работы Рады ухудшается с октября", - добавили в КМИС.

Помимо этого, социологи узнали отношение украинцев к другим известным политическим деятелям Украины.

Так в конце ноября к пятому президенту Украины, лидеру партии "Евросолидарность" Петру Порошенко положительно относятся 12% опрошенных, отрицательно - 64%. К лидеру партии "Батькивищна" и одноименной парламентской фракции Юлии Тимошенко положительно относятся 20% респондентов, отрицательно - 41%.

К лидеру партии "Голос" нардепу Святославу Вакарчуку положительно относятся 23% опрошенных, отрицательно - 32%. Показатели сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко примерно такие же, как у Вакарчука: 23% относятся к нему положительно, 33% - отрицательно. К главе политсовета ОПЗЖ нардепу Виктору Медведчуку положительно относятся 15% участников исследования, отрицательно - 44%. К сопредседателю фракции ОПЗЖ в Раде Вадиму Рабиновичу положительно относятся 15% тех, кто принял участие в исследовании, отрицательно - 41%.

К лидеру партии "Народный фронт", экс-премьеру Арсению Яценюку положительно относятся 9% опрошенных, отрицательно - 59%. К лидеру ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку положительно относятся 11% респондентов, отрицательно - 47%.

Кроме того, согласно опросу, "оценивая заявление лидера партии "Слуга народа" Корниенко о том, что их фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду, 74% опрошенных в той или иной степени поддержали это решение, 21% - не поддержали".

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины с 22 по 25 ноября. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Часть данных этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Теги: #кмис #зеленский #гончарук #опрос #разумков
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