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10:47 28.11.2019

Клитина требует увольнения главы "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры

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Клитина требует увольнения главы "Укрзализныци" и госсекретаря Мининфраструктуры

Экс-замминистра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Александра Клитина, уволенная с должности по представлению главы ведомства Владислава Криклия, требует уволить главу АО "Укрзализныця" (УЗ) Евгения Кравцова и госсекретаря Мининфраструктуры, экс-начальника департамента инвестиционной политики УЗ Андрея Галущака.

"Даже если предположить, что министр меня уволил, так как "Джокер" написал, что я хочу на его место? Если министр считает эту переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? Потому что, как сказал министр, Галущак "хороший аппаратчик"? Я считаю, что менеджмент УЗ и наблюдательный совет, прикрывающий Кравцова как только может, нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидело! Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости?", - написала она утром в четверг на своей странице в Facebook.

Она также подчеркнула, что "Укрзализныця" должна быть разделена на трех независимых операторов, а создание холдинга, как того хочет Кравцов, - это лишние коррупционные риски. По словам Клитиной, ее позицию поддерживает и Всемирный банк.

Экс-замминистра также подняла вопрос проведения тендера на покупку локомотивов.

"Я не понимаю, почему министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а, например, компания Alstom (Франция - ИФ) месяцами умоляет о встрече с министром. Еще Кравцов нагло заявляет, что выигрывают китайцы, потому что цена у них ниже. А сколько мы заплатим потом за сервис или за финансовые условия?" - спрашивает она.

При этом Клитина считает, что причин для ее увольнения нет, а скандал с перепиской - всего лишь повод убрать ее с должности.

Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Клитину, которая занимала эту должность с 18 сентября 2019 года.

Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.

Другой скандал возник после обнародования переписки пранкером "Джокер". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами".

Теги: #клитина #укрзализныця #кадры #мининфраструктуры
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