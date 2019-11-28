ГБР проводит обыски в доме волонтера Маруси Зверобой

Детективы Государственного бюро расследований утром 28 ноября пришли с обысками в дом волонтера Маруси Зверобой в Калиновке, сообщила Зверобой на своей странице в Фейсбуке.

Согласно видеотрансляции, которую опубликовала Зверобой, следователь ГБР Игорь Ковиза совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и спецразделением "Альфа" вручили ей разрешение на проведение обысков, а также потребовали сдать мобильный телефон.

В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность") назвала обыски в доме волонтера "стремительной постройкой полицейского государства".

"В 6.30 утра начались обыски у Маруси Зверобой. Скоро тройки начнут ходить по квартирам оппозиционеров? Мы стремительно строим полицейское государство. …. Уклонисты обыскивают и задерживают резервистов и воинов. Конец эпохи Достоинства", - написала она на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 26 ноября Госбюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

"Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Статья 346 УКУ. "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля", - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

В информации ГБР не указываются имена и фамилии нардепа и гражданки Украины, в отношении которых направлены проекты подозрений.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области в конце октября говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали визит Зеленского в Золотое.