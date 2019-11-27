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22:00 27.11.2019

ВАКС избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 млн грн, а не в 50 млн грн, как просили прокуроры

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ВАКС избрал Садовому меру пресечения в виде залога в 1 млн грн, а не в 50 млн грн, как просили прокуроры

Высший антикоррупционный суд Украины избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде залога в 1 млн грн и возложил ряд процессуальных обязательств сроком на два месяца в рамках расследования уголовного производства, в котором Садовой подозревается в злоупотреблении служебным положением.

На заседании в среду суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины и избрал Садовому меру пресечения в виде залога в размере 550 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 1 млн 56 тыс. 550 грн.

Суд также возложил на Садового обязательства прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому их требованию: сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и или места работы; воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями в данном уголовном производстве.

Прокуроры САП на заседании просили суд применить к подозреваемому Садовому меру пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.

Как сообщалось, 21 ноября представители САП вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года.

САП пояснила, что "во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности".

В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

Сам Садовой отмечал, что надеется на "благоприятный исход" данного дела, при этом указывал, что не располагает достаточной суммой для внесения залога в 50 млн грн.

 

Теги: #садовой #украина #суд
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