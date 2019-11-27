Пришедшего в САП бизнесмена Альперина задержали сотрудники НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве объявленного ранее в розыск одесского бизнесмена Вадима Альперина.

"Альперин задержан НАБУ", - написал в среду вечером на своей странице в соцсети Фейсбук заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Каких-либо подробностей задержания замглавы ОП не сообщил.

Вместе с тем, как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" знакомый с ситуацией источник, Альперин был задержан в здании САП на ул. Исаакяна,17 в Киеве, куда он прибыл к следователю вместе со своим адвокатом Андреем Федуром.

Позже пресс-служба НАБУ на своей странице в Фейсбуке сообщила о задержании "главы преступной организации", не называя его имя.

"Только задержана личность, которую следствие считает главой преступной организации, совершающей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП совершают необходимые процессуальные действия, связанные с личным вручением этому лицу уведомления о подозрении.

"Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавили в НАБУ.

Как сообщалось, Альперин был задержан детективами НАБУ 24 ноября 2017 года. Как заявили правоохранители, предприниматель предлагал сотруднику Бюро неправомерную выгоду в размере $800 тыс. за прекращение расследования уголовного производства, в рамках которого был наложен арест на около 450 млн грн средств, подконтрольных Альперину. Тогда Печерский районный суд Киева арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн. Позже Апелляционный суд уменьшил размер залога до 141 тыс. грн. После внесения залога Альперин вышел на свободу.

26 ноября 2019г сотрудники НАБУ и САП задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Среди них - семь сотрудников органов таможенного контроля. По предположениям СМИ, обыски и задержания связаны с "делом Альперина".

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook сообщил, что во время специальной операции по обнаружению коррупционеров на таможне сбежал один из фигурантов дела, предприниматель Вадим Альперин.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину. Однако далеко он не добежал - границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается где-то в стране", - написал президент.

Он призвал всех помочь с поисками злоумышленника и сообщать имеющуюся информацию о его местонахождении на горячую линию НАБУ.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - заявил Зеленский.

Спустя некоторое время Федур, который является, адвокатом объявленного в розыск Альперина, сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, что его клиент 27 ноября придет на допрос в САП.

"Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня "разыскивают" моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альперин ничего об этом еще не знает ... 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по ул. Исаакяна 17. Разыскивать В.Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору", - написал Федур.