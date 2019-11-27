САП в суде требует отменить решение Львовского горсовета о продаже участка под индустриальный парк

Специализировання антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась с иском в Хозяйственный суд Львовской области, в котором требует отменить решение Львовского горсовета о продаже земельного участка под индустриальный парк, а также признать недействительным договор купли-продажи этого участка.

Об этом стало известно из решения Хозяйственного суда Львовской области от 20 ноября об открытии производства по делу.

"На рассмотрение Хозяйственного суда Львовской области поступило исковое заявление заместителя Генпрокурора Украины-руководителя Специализированной антикоррупационной прокуратуры в интересах государствах в лице Кабинета Министров Украины к ответчику-1 (ООО "Ситипарк Львов"), к ответчику-2 (Львовский горсовет) о признании незаконным и отмене решения Львовского горсовета от 17.12. 2015 №24, которым принято решение о продаже земельного участка… ООО "Ситипарк Львов", – указано в решении суда.

Также истец требует признать недействительным договор купли-продажи указанного земельного участка площадью 23,49 га по улице Тараса Шевченко от 28.12.2015 года.

Как указано в решении, суд принял иск САП, подготовительное заседание назначено на 18 декабря 2019 года.

Как сообщалось, 21 ноября САП вручила мэру Львова Андрею Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. Также подозрение вручено директору департамента градостроительства Львовского горсовета Сергею Коровайнику.

САП пояснила, что "во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности".

В прокуратуре также установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В САП считают, что злоупотребления во время операций с земельными участками, размещенными на территории Рясне-Руського сельсовета, нанесли гражданам убытки в размере 93,5 млн грн.

Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту незаконной продажи 32 га земли Львовским горсоветом в 2016 году. 15 ноября того же года во Львовском горсовете прошли обыски в рамках указанного дела, а в июле 2017 года Садового по этом поводу вызывали на допрос в прокуратуру.

САП просит Высший антикоррупционный суд применить Садовому меру пресечения в виде залога в 50 млн грн и возложить ряд процессуальных обязательств на два месяца.