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09:49 27.11.2019

В Херсонской области реализуют пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели

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В Херсонской области реализуют пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели

 В Херсонской области запустят пилотный проект территориальной обороны по эстонской модели, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк на своем канале в Telegram.

"Вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйк мы подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны. По сути, мы сейчас в процессе разработки актуальной и современной Концепции территориальной обороны Украины, для чего изучаем все лучшие практики. И опыт создания Эстонского Союза обороны здесь будет неоценим", - заявил министр.

По инициативе главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева была заключена договоренность о запуске пилотного проекта по эстонской модели в Херсонской области. Ожидается, что проект позволит понять, какие подходы к организации территориальной обороны будут более эффективны в украинских условиях.

В свою очередь Министерство обороны Эстонии сообщило, что министры обороны Эстонии и Украины подписали во вторник в Таллине совместную декларацию, в которой Эстония предложила Украине поделиться своим опытом создания территориальной обороны.

"Практическая помощь Эстонии в развитии оборонного потенциала Украины продолжится. Она охватывает ряд областей, в том числе обмен опытом в области военной медицины, реабилитации и укрепления киберзащиты. Сегодня мы также подписали Декларацию о намерениях, о готовности поделиться опытом Эстонии по созданию территориальной обороны и привлечения к ней добровольцев", - заявил министр обороны Эстонии.

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем Украину продолжать реформы в сфере безопасности", - подчеркнул Луйк.

Также Эстония продолжит поддержку формата сотрудничества между Украиной и НАТО.

Теги: #тероборона #херсонская_область #минобороны #эстония
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