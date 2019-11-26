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20:15 26.11.2019

СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом – штаб ООС

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СММ ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом – штаб ООС

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела верификацию процесса завершения разведения сил и средств на участке №2 в г.Золотое Луганской области во вторник.

"Силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществлено разминирование определенных участков местности от взрывоопасных предметов, проведен демонтаж фортификационных сооружений и объектов военного назначения", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтон, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно произошло зеркально как со стороны Украины, так и с противоположной.

Верификация прошла во исполнение рамочного решения Трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятом на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске.

"Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, верификация началась в 12.00 26 ноября. Сотрудники ГСЧС Украины обследовали у Золотого 43,52 га территории, изъяли 79 взрывоопасных предметов, демонтировали шесть блиндажей и три вспомогательных сооружения.

Теги: #верификация #оос #смм_обсе #разведение_сил
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