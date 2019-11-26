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16:25 26.11.2019

Важность "Балтик плюс" в ПАСЕ и перспективы развития украинско-эстонского межпарламентского сотрудничества обсудили Зеленский и спикер Рийгикогу

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Важность "Балтик плюс" в ПАСЕ и перспективы развития украинско-эстонского межпарламентского сотрудничества обсудили Зеленский и спикер Рийгикогу

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спикером Рийгикогу (парламента) Эстонской Республики Хенном Пиллуаасом отметил важность солидарности Таллинна с позицией Киева по осуждению решения Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации.

"Он (Зеленский – ИФ) также отметил важность инициативы "Балтик плюс" в ПАСЕ", - сообщает во вторник пресс-служба главы Украинского государства.

Президент выразил благодарность за активную позицию парламента Эстонии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

На встрече обсуждались перспективы развития межпарламентского сотрудничества Украины и Эстонии и налаживание эффективных рабочих контактов между парламентами двух стран.

Как сообщалось, 1 октября 2019 года Украина вместе с Латвией, Литвой, Эстонией и Грузией создали совместную группу "Балтик плюс" в ПАСЕ, главной задачей которой будет продолжение политики непризнания аннексии Крыма, осуждение оккупации Россией Крыма, частей восточной Украины, Грузии и Молдовы.

Теги: #пасе #зеленский #эстония
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Интерфакс-Украина
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