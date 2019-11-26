На КПВВ "Чонгар" проблемы с пропуском граждан из-за отсутствия электроэнергии

На контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Чонгар" возникли проблемы с пропуском пешеходов и автомобилей в связи с отсутствием электроэнергии, сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"По имеющейся информации, из-за отсутствия электроэнергии на КПВВ "Чонгар" возникли проблемы с пропуском пешеходов и автомобилей. Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся", - сказано в сообщении.