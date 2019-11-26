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07:50 26.11.2019

Верховный суд США разрешил Трампу не предоставлять налоговые декларации в Палату представителей

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Верховный суд США разрешил Трампу не предоставлять налоговые декларации в Палату представителей

Верховный суд в понедельник удовлетворил просьбу президента США Дональда Трампа временно приостановить расследование, подразумевающее предоставление его налоговых деклараций комитету по надзору Палаты представителей, сообщает The Hill.

Адвокаты президента обратились в Верховный суд 15 ноября с просьбой заблокировать повестку о предоставлении налоговых деклараций Трампа Палате представителей после того, как суд низшей инстанции обязал президента предоставить финансовые документы. Судьи дали Трампу время до 5 декабря, чтобы подать официальное ходатайство в суд.

Подчеркивается, что решение Верховного суда повышает вероятность того, что судьи согласятся на полный пересмотр апелляции президента.

Глава надзорного комитета Палаты представителей в апреле направил повестку налоговой фирме Mazars, которая готовила налоговые декларации для Трампа на протяжении примерно десяти лет.

По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты Трампа, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

Теги: #сша #трамп #декларации #суд
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