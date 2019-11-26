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03:29 26.11.2019

Порошенко в Эдмонтоне: Лучшим почтением всех погибших от Голодомора украинцев станет мощное украинское государство

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Порошенко в Эдмонтоне: Лучшим почтением всех погибших от Голодомора украинцев станет мощное украинское государство

Целью Москвы во время Голодомора, который унес жизни от 8 до 10 млн человек, являлось уничтожение Украины, и лучшим почтением и памятью о погибших является развитие украинского государства, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" во время траурной церемонии у первого в мире памятника умершим от голода "Разорванное кольцо жизни" в канадском г.Эдмонтон в понедельник.

"Очень трудно понять масштаб этой трагедии. Представить, что было убито от 8 до 10 млн украинцев, истреблен весь цвет украинской нации. Украинцы всегда были тружениками. Куда бы ни приезжали украинцы - включая Канаду – они, прежде всего, начинали выращивать хлеб. Отобрать у них хлеб и убить их голодом - это страшное преступление, страшная трагедия", - цитирует Порошенко пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

Он поблагодарил украинцев Канады за то, что они фактически сохранили историческую память о погибших предках, передавших ее потомкам. "Именно канадский Сенат первым признал Голодомор украинского народа как преступление сталинского режима. И именно в Эдмонтоне был установлен первый памятник Голодомору в виде разорванного, пустого жернова, которое символизирует разорванное кольцо жизни. Потому миллионы погибших от голода - это десятки миллионов не рожденных детей в следующих поколениях украинцев", - сказал пятый президент.

"Целью Москвы было убить Украину, убить украинцев, потом еще и уничтожить память об этом. И сегодня, спустя десятки лет, вооруженные силы Российской Федерации вновь пришли на украинскую землю. Для чего? Чтобы уничтожить Украину. И нашим лучшим ответом, лучшим мемориалом о замученных Голодомором будет развитие нашего государства", - убежден Порошенко.

Он выразил благодарность Епископу Эдмонтонскому Илариону за его неоценимый вклад в получение Томоса об автокефалии Украинской православной Церкви. Как отметил Порошенко, для Кремля восстановление независимой поместной украинской церкви стало настоящей катастрофой, соизмеримой с развалом Советского Союза.

"Я хочу поблагодарить украинцев Канады за неутомимый труд на Украину. И за памятник. И за огромное количество волонтеров, которые помогали Украине остановить российское нашествие. Оно остановлено, в том числе и вашими усилиями", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #порошенко #канада #голодомор
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