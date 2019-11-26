Сделку по продаже "МТС" (РФ) азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell второго по величине мобильного оператора компании "Vodafone Украина" можно считать выгодной, поскольку в "МТС" в течение 2010-2019 годов получили от компании $ 2087 млн, или в 5,5 раз больше, чем вложили, считает руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

"МТС" - один из самых успешных инвесторов в Украине. В течение 2003-2004 года, "МТС" скупил 100% акций компании UMC (она же "МТС-Украина", она же "Vodafone Украина") за наличные в $ 378 млн. Только что "МТС" продал компанию за наличные в $734 млн (на 94% дороже, чем купил 15 лет назад). В течение 2010-2017 годов, украинская дочка "МТС" заплатила (понятно кому) дивидендов на общую сумму $1353 млн (по моим оценкам). Итак, имеем: инвестировали в компанию - $ 378 млн; получили от компании в течение 2010-2019 годов - $ 2087 млн, или в 5,5 раз больше, чем вложили", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что среднегодовой заработок "МТС" от инвестиции в Украину в течение 2004-2019 годов составил 20%.

"Стоимость украинского подразделения "МТС" по соглашению с Bakcell составила $ 848 млн (по данным "МТС"), что на 38% ниже, чем условная стоимость украинского подразделения в структуре "МТС" при прочих равных условиях. Хорошая это сделка для "МТС" или нет - об этом скажет рынок. Пока рынок "склонен считать", что сделка хорошая: акции "МТС" сегодня немного выросли в цене. Возможно, одной из причин роста является обещание "МТС" выплатить дивиденды акционерам из части полученных от Bakcell денег", - написал руководитель аналитического отдела Concorde Capital.

Паращий отметил, что российский холдинг "МТС" по состоянию на 21 ноября 2019 года торговался на фондовом рынке с мультипликатором стоимость/12-месячная EBITDA (или OIBDA) на 4.56х.

"Исходя из того, что украинское подразделение "МТС" заработало OIBDA за последние 12 месяцев в размере $ 300 млн, стоимость этого подразделения в структуре "МТС" должна была быть по состоянию на 21 ноября 2019 года (при прочих равных условиях) $ 1,368 млрд (то есть $300 млн умножить на 4.56)", - отметил эксперт.

Как сообщалось, по мнению учредителя группы ICU Макара Пасенюка, сделка по покупке "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell произошла по низкому мультипликатору.

lifecell ожидает позитивного влияния покупки "Vodafone Украина" азербайджанской Bakcell на развитие конкуренции на телеком-рынке Украины.

Ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский сказал, что продажа "Vodafone Украина" существенно не повлияет на деятельность оператора.

По мнению национального оператора фиксированной связи компании "Укртелеком" (владеет мобильным оператором компанией "ТриМоб"), продажа "Vodafone Украина" не приведет к существенным изменениям рынка мобильной связи.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после продажи "Vodafone Украина" станет единственным мобильным оператором в стране без российского капитала.

Российская "МТС" подписала с компанией OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) юридически обязывающее соглашение о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине.

МТС через свою 100%-ную "дочку" Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" (ТМ "Vodafone Украина"), за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн. Акционеры российской компании по итогам сделки получат спецдивиденды.

Смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина". Компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. По итогам июля-сентября 2019 года он вышел на показатель выручки в 4,3млрд грн, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чистая прибыль составила 887 млн грн, а показатель OIBDA увеличился на 28,9% и достиг 2,4 млрд грн, маржа OIBDA также выросла - до 54,6%.

В 2018 году "Vodafone Украина" сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн, объяснив это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

Доход компании в 2018 году увеличился на 8% и составил 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% в годовом исчислении, до 6,9 млрд грн. Маржа OIBDA увеличилась на 10,2 п.п. по сравнению с 2017 годом - до 53,8%.

К настоящему времени "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V., является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.