НАБУ завершило расследования дела экс-директора "Львовского бронетанкового завода", незадекларировавшего квартиру в Вене и зарегестрированную в Белизе фирму

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершили расследование по факту внесения бывшим руководителем Львовского бронетанкового завода недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст.366-1 УК Украины).

"25 ноября 2019г подозреваемому и его защитнику открыли материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, обнародованном в понедельник.

Как напомнили в Бюро, следствие установило, что экс-чиновник в электронных декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6млн грн.

"Среди незадекларированного имущества - квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ". – говорится в сообщении.

12 сентября 2019г ему сообщили о подозрении. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в августе 2017 года.