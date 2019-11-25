Митингующие под НБУ ворвались в зону холла центробанка, но дальше не проникли

Митингующие под Национальным банком Украины (НБУ), требующие отставки главы правления центробанка Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в зону холла здания, но дальше не проникли, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в НБУ.

"Агрессивно настроенные молодые люди прорвались в зону холла перед пропускным бюро, полиция препятствовала дальнейшему проникновению в режимный объект", - сказали в центробанке.

К участникам акции "Остановим коррупцию в НБУ" присоединились представители металлургических предприятий страны.

Как сообщается на сайте Dubinsky.pro, волнения под НБУ предшествуют выездному заседанию финансового комитета Верховной Рады, которое состоится в центро 27 ноября.

"В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей", - написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").