На Донбасс прибыли спецназовцы РФ – разведка Минобороны Украины

Российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца, прибыли на прошлой неделе на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, сообщили в Министерстве обороны Украины.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для подготовки в боевых условиях личного состава подразделений специального предназначения ВС РФ и испытания новых образцов оружия. В частности, на прошлой неделе в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейского корпуса ВС РФ прибыли российские спецназовцы со средствами технической разведки и снайперскими винтовками, в т.ч. неустановленного образца", - сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк в понедельник.

По его словам, эти кадровые военнослужащие ВС РФ изучали обстановку в районах передовых позиций с использованием завезенного ими оборудования и выполняли задания в составе снайперских пар и разведывательных групп.