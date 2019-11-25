Бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком

На подконтрольную правительству территорию Украины вернулся сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, более пяти лет выполнявший задание на неподконтрольных территориях Донбасса и одно время бывший "народным мэром" г.Горловка Донецкой области.

"Я являюсь разведчиком Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сказал Матюха в программе "ТСН" (телеканал "1+1") в воскресенье.

До оккупации Донбасса он также проживал в Горловке, называет его родным городом и своим домом. Во время выполнения миссии его супруга переехала в Киев и не знала, что Эдуард Матюха выполняет на неподконтрольной территории задание ГУР Минобороны.

"Эдуард – это человек, который раздобывал и предоставлял очень много информации, который просто необходим Главному управлению разведки Министерства обороны для реальной оценки ситуации, сложившейся на оккупированных территорий", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Матюха заявляет, что был одним их инициаторов создания сайта "Миротворец", на котором подписан, как "пособник террористов и боевиков". "Очень удачной была идея создать с моей подачи – не буду скромничать – сайта "Миротворец" и идея включить (меня – ИФ) в этой сайт. Будучи "народным мэром" это сделало меня героем на все две республики", - рассказал он.

Матюха недолго исполнял обязанности городского головы, до тех пор, пока вокруг него не вспыхнул конфликт между боевиками, что было одним из первых его заданий. После этого разведчик стал первым секретарем городского комитета Коммунистической партии и налаживал контакты с представителями Коммунистической партии Российской Федерации, которая оказалась платформой для всех пророссийских анклавов в Грузии, Молдове и Украине и координировавшихся из РФ через коммунистов. Он узнал, в частности, о планах силового захвата Харьковской и Одесской областей, а также что одним из заданий т.н. "гуманитарных конвоев" была отправка боевикам наличных денежных средств.