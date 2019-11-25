События

05:40 25.11.2019

В Печерском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в частном доме, пострадавших нет

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Спасатели ликвидировали пожар в частном доме в Киеве, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"24 ноября в 16:07 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник по ул. Соловцова. Пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном жилом доме с угрозой распространения пламени на рядом стоящие здания", - говорится в сообщении.

В 17:20 спасатели локализовали пожар и в 17:45 - ликвидировали на площади 70 кв. м.

На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 28 человек личного состава.

Причина по возгорания устанавливается.

Жертв и пострадавших нет

Теги: #киев #дом #украина #пожар
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