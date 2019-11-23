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14:19 23.11.2019

С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали ещё 5 человек

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С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали ещё 5 человек

В Запорожской области спасатели эвакуировали ещё 5 человек с острова Бирючий в Азовском море, который из-за шторма оказался отрезан от суши.

Кроме того, сотрудники Якимовского РЭС "Запорожоблэнерго" восстановили электроснабжение острова, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным происшествиям (ГСЧС).

Отмечается, что медицинская помощь эвакуированным не понадобилась.

Новых сообщений о необходимости предоставления помощи не поступало. На побережье сохраняется штормовая погода, ветер восточный, 15-18 м/с. Спасатели ГСЧС совместно с органами местной власти проводят постоянный мониторинг, инженерная техника и личный состав находятся на круглосуточном дежурстве на месте происшествия.

Как сообщалось, 22 ноября в результате непогоды - сильных порывов ветра до 30 м/с и шторма на Азовском море, на Федотовой косе в пгт Кирилловка Акимовского района(Запорожская область) резко поднялся уровень воды. В результате, море отрезало от суши остров Бирючий, где находились люди.

Спасатели передислоцировали плавающий транспортер с тягачом в Кирилловку, и уже вечером вывезли из зоны подтопления 11 местных жителей. Местная власть организовала доставку эвакуированных на автовокзал Кирилловки. Медицинская помощь спасенным людям не понадобилась.

Также сообщалось, что морем затоплены 40 баз отдыха, расположенные на Федотовой косе. Уровень воды там достигают 1 метра.

Теги: #запорожская_область #гсчс #азовское_море #бирючий
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