События

12:12 23.11.2019

В Днепропетровской области избили активиста, открыто уголовное производство по статье "хулиганство"

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Полиция открыла уголовное производство по факту избиения активиста в Днепре, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Следователи квалифицировали нападение на мужчину как хулиганство и открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Информация об избиении местного жителя поступила на линию "102" в субботу около 22.00. "По словам 23-летнего заявителя, неизвестные мужчины напали на него в помещении по улице Владимира Мономаха в г.Днепр. в дальнейшем он обратился в больницу. По предварительным диагнозам врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа.

В соцсетях появилась информация, что нападение совершено на активистов общественной организации Сообщество активной молодежи (САМ).

Пострадавший Владислав Мельничук написал на своей странице в соцсети Фейсбук: "Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера пятеро молодчиков в балаклавах ворвались в помещение Просвиты в Днепре и напали на меня и Вирослав Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа".

Теги: #активисты #днепропетровская_область #хулиганство
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