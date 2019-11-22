Замминистра инфраструктуры Клитина намерена обратиться в суд в связи с "постельным" скандалом

Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александра Клитина намерена обратиться в суд в связи с "постельным" скандалом.

"Я намерена в суде добиться опровержения этой информации и моральной компенсации", - сказала она во время брифинга в Киеве в пятницу.

При этом она отказалась комментировать диалог с пранкером "Джокером", но заявила, что подавать в отставку не собирается.

Александра Клитина назначена заместителем министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции с 18 сентября 2019 года.

Сначала она попала в скандал из-за нардепа Антона Полякова, который 19 ноября обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают Клитину как нового замминистра.

Другой скандал возник после ее переписки пранкером "Джокером". Говоря о закупке локомотивов для АО "Укрзализныця", Клитина обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он "мутит с тендерами".