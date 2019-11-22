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14:03 22.11.2019

Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование осужденному в Крыму украинцу Лимешко

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Денисова просит Москалькову обеспечить медобследование осужденному в Крыму украинцу Лимешко

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российскую коллегу Татьяну Москалькову принять срочные мер по предоставлению медицинской помощи осужденному в Крыму гражданину Украины Геннадию Лимешко.

"Согласно предоставленной информации, у Геннадия Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах. Кроме того, на ногах появились болезненные высыпания. Но, несмотря на существующие проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи гражданину Украины", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

В связи с этим Денисова просит Москалькову принять соответствующие меры с целью восстановления прав Лимешко, а именно - посодействовать в проведении полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить украинцу квалифицированную медицинскую помощь.

Как сообщалось, Геннадий Лимешко был задержан правоохранительными органами РФ в августе 2017 года и осужден так называемым "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.

В Минобороны Украины сообщили, что Лимешко служил в Вооруженных силах по контракту и был уволен в мае 2017 года из-за служебного несоответствия.

Теги: #крым #москалькова #омбудсмен #денисова #заключенный
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