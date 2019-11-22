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13:52 22.11.2019

Правоохранители объявили экс-владельца VAB Банка Бахматюка в розыск

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Правоохранители объявили экс-владельца VAB Банка Бахматюка в розыск

Министерство внутренних дел Украины по заявлению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) внесло экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти, тогда как сам Бахматюк заявил агентству "Интерфакс-Украина", что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи.

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права, как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога", – сказал бизнесмен агентству "Интерфакс-Украина" по телефону в пятницу.

Он подчеркнул, что ему не были предъявлены ни подозрения, ни повестки.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая ее на столбу", – напомнил Бахматюк свою позицию в отношении сообщения НАБУ от 13 ноября о заочном сообщении ему о подозрении в деле о стабкредите VAB Банку.

Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе и в международных.

Бахматюк еще раз подчеркнул, что дело НАБУ о стабкредите VAB Банку "надумано и притянуто". По его словам, заявления, в том числе от международных партнеров, в поддержку экс-1-го замглавы НБУ Александра Писарука об отсутствии сговора о стабкредите свидетельствуют и о невиновности бизнесмена.

Экс-глава VAB Банка выразил надежду на принятие недавно начавшим работу Высшим антикоррупционным судом Украины независимого и справедливого решения.

Он еще раз подчеркнул, что сложившаяся ситуация негативно влияет на работу принадлежащих ему крупных агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" и препятствует переговорам с инвесторами о привлечения финансирования для выплаты по долгам перед банками.

Теги: #розыск #vab_банк #бахматюк
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