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08:08 22.11.2019

Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

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Сенатор Грэм просит госдепартамент предоставить документы, связанные с Байденом и Украиной

Председатель комитета Сената США по судебной системе Линдси Грэм направил письмо госсекретарю США Майку Помпео с просьбой предоставить любые документы, связанные с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и Украиной.

Как отмечает в своем письме Грэм, предоставленные документы должны "помочь ответить на вопросы, касающиеся утверждений о том, что вице-президент Байден сыграл определенную роль в увольнении генерального прокурора Шокина (Виктор Шокин - ИФ) в попытке прекратить расследование компании, нанявшей его сына".

В частности, его интересуют документы, в том числе распечатки телефонных разговоров, связанные с переговорами между Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в особенности, если в них поднимается вопрос о расследовании в отношении компании Burisma, в которой сын Байдена был в совете директоров.

Грэм также запрашивает любые документы, связанные со встречей 2 марта 2016 года Девона Арчера, делового партнера Хантера Байдена, и тогдашнего госсекретаря Джона Керри.

Хантер Байден работал в совете директоров Burisma, в то время как его отец занимал пост вице-президента.

Отмечается, что Джо Байден настаивал в 2016 году на увольнении Шокина с поста генпрокурора из-за опасений, что он не замечает коррупции в своем собственном офисе, и угрожал отказать Украине в помощи, если прокурор не будет уволен.

Нет никаких доказательств того, что бывший вице-президент действовал в интересах своего сына, и сам он отрицает это.

Ранее подобное письмо с просьбой предоставить подробную информацию о сыне бывшего вице-президента Джо Байдена - Хантере и украинской энергетической компании Burisma направили в госдеп председатели комитетов Сената по внутренней безопасности Рон Джонсон и правительственных дел и финансов Чак Грассли.

Теги: #сша #грэм #украина #письмо
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