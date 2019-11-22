События

01:26 22.11.2019

Без электроснабжения и воды остались жители Бердянска Запорожской области из-за шквального ветра

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Без электроснабжения и воды остались жители Бердянска Запорожской области из-за шквального ветра

В Запорожской области шквальный ветер оставил без электроснабжения и воды сотни домов в Бердянске, а шторм на Азовском море подтопил ряд баз отдыха в курортном пос.Кирилловка.

По информации Бердянского городского совета, в четверг из-за сильный порывов ветра произошли массовые порывы городских линий электропередач.

Известно, что без света остались сотни домов, а также обесточены насосные станции КП "Бердянскводоканал". На данное время дома многих жителей Бердянска остаются без воды и электроэнергии.

Работу аварийных служб Бердянского РЭС усложняет непогода.

В курортном пос.Кирилловка (Акимовский район Запорожская обл.) в результате сильных порывов ветра до 24 м/с, а также шторма на Азовском море, оказались затопленными базы отдыха, находящиеся на береговой линии.

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные фото и видео затопления Кирилловки.

По данным синоптиков, 22 ноября, в регионе ожидается усиление ветра - на Азовском побережье до 30 м/с, а также усилится мороз - ночью до – 11 С, днем до – 5.

Теги: #электроснабжение #запорожская #ветер
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