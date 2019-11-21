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19:26 21.11.2019

НАБУ расследует возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака

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НАБУ расследует возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство относительно возможного совершения бывшим главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ в четверг, 25 октября Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-глава СБУ Грицак.

Квалификация дела не уточняется.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о правонарушениях, совершенных главой Службы безопасности Украины Грицаком, его первым заместителем и рядом чиновников Главного следственного управления (ГСУ), прокуратуры и полиции Волынской области.

Это следует из определения суда, вынесенного 2 августа в удовлетворение жалобы адвоката Андрея Петришака на бездеятельность служебных лиц НАБУ. Согласно документу, соответствующие сведения должны быть внесены в реестр в течение суток с момента получения копии определения чиновником НАБУ. Определение оспариванию не подлежит.

Заявление об уголовном правонарушении по ч.1 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины были поданы адвокатом Казаком 16 июля.

Кроме главы СБУ и его первого заместителя - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (эту должность до 18 мая занимал Павел Демчина, с 22 мая – Иван Баканов), в заявлении говорится о прокуроре прокуратуры Волынской области, прокуроре Волынской области и его заместителе, начальнике ГСУ и его заместителе, начальнике следственного управления Национальной полиции в Волынской области и его заместителе.

16 августа на основании решения Соломенского районного суда Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, бывшего на то время первого заместителя главы СБУ Павла Демчины и других должностных лиц правоохранительных органов по факту возможного привлечения к ответственности заведомо невиновного лица.

Теги: #набу #сбу #грицак #дело
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