Boeing сообщил о доставке первого космического корабля Starliner на стартовую площадку

Новейший американский космический корабль Starliner доставлен на космодром на мысе Канаверал во Флориде в рамках подготовки к старту 17 декабря, сообщила в четверг корпорация-разработчик Boeing.

Отмечается, что корабль, которому предстоит 17 декабря совершить свой первый полет в непилотируемом режиме к Международной космической станции, будет установлен на ракете-носителе Atlas 5, произведенной альянсом United Launch Alliance (ULA) компаний Lockheed Martin и Boeing.

Их соединение будет проводиться в цехе вертикальной сборки 41-го стартового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал. Сама ракета уже готова к запуску - к основной ступени присоединены вторая твердотопливная ступень (разгонный блок) Centaur и боковые ускорители. Общая высота ракеты-носителя вместе с космическим кораблем составит 52 метра.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в начале года уже выполнил первый беспилотный испытательный полет на станцию в автоматическом режиме.

Обе компании планируют в первой половине 2020 года осуществить на своих кораблях первые полеты американских астронавтов на низкую околоземную орбиту. Это позволит NASA отказаться от продолжавшейся почти девять лет зависимости от использования российских пилотируемых кораблей "Союз" после прекращения полетов американских "Шаттлов" к МКС.