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15:28 21.11.2019

Объекты "Укрзализныци" в 2019г "минировали" в 4,6 раза чаще

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Объекты "Укрзализныци" в 2019г "минировали" в 4,6 раза чаще

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) за 10 месяцев 2019 года получила 142 ложных сообщения об установлении взрывных устройств на объектах УЗ, что на 111 сообщений, или в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщила компания на сайте в четверг.

"Чаще всего от псевдоминеров страдают вокзалы областных центров: Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Запорожья. В этом году "минировали" также вокзалы в Мукачево, Мариуполе, Каменец-Подольском, Дубно, а также на станции "Днепр-Лоцманская", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

Кроме этого, за 10 месяцев 2019 года зафиксировано восемь случаев сообщений о минировании подвижного состава электропоездов, пассажирских поездов и поездов "Интерсити+", что соответствует статистике этого периода прошлого года.

В "Укрзализныце" также напомнили, что псевдоминерам вокзалов и поездов может грозить от двух до восьми лет лишения свободы.

Теги: #минирование #укрзализныця
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