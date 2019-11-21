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01:19 21.11.2019

Зеленский отмечает, что договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей из РФ без каких-либо условий, а "просто по телефону"

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Зеленский отмечает, что договорился о возвращении в Украину моряков и кораблей из РФ без каких-либо условий, а "просто по телефону"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что при достижении договоренностей о возвращении в Украину из Российской Федерации захваченных год назад в Керченском проливе моряков и кораблей не было никаких условий, а он договорился об этом "просто по телефону".

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего не обещал. Но мы все знаем, что мы правы в этой ситуации, поэтому наши ребята должны были вернуться. И я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей.

Теги: #рф #украина #моряки
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