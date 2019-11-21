Зеленский о возможном использовании возвращенных РФ кораблей в "деле Порошенко": очень серьезный вопрос, но давайте о чем-то говорить, когда есть конкретика и дело

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить о возможном использовании возвращенных Российской Федерацией трех задержанных год назад украинских военных кораблей в "деле Порошенко" можно только тогда, когда будет конкретное уголовное дело и конкретные детали.

"Сложно сейчас говорить на эту тему, правда. Очень серьезное дело, поэтому, если можно, давайте сделаем паузу. Будут все детали, будет реальное дело… Ни одно дело мы не скрываем от общества, но когда оно готово, чтобы не просто сейчас заниматься популизмом", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос о том, могут ли эти суда быть использованы как вещественные доказательства в "деле Порошенко".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине конфискованные в ходе инцидента украинские суда.

В России находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

Все 24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Позже директор Госбюро расследований Украины Роман Труба заявил о намерении получить показания всех моряков в рамках расследования уголовного производства, которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив.

11 ноября Труба подчеркнул, что в ГБР нет уголовных производств в отношении моряков за пересечение Керченского пролива, а их допрашивают, чтобы установить наличие возможных правонарушений в действиях тогдашнего руководства Украины.

Как пояснил Труба, ГБР выясняет, "умышленно ли руководство государство направило наших моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе высокую вероятность того, что они попадут в плен".