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20:40 20.11.2019

В Новояворовске заработала ТЭЦ, в Новом Роздоле будет запущена 22 ноября – глава Львовской обладминистрации

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В Новояворовске заработала ТЭЦ, в Новом Роздоле будет запущена 22 ноября – глава Львовской обладминистрации

Теплоэлектроцентраль в г.Новояворовск Яворовского района Львовской области заработала в среду, а в г.Новый Роздол будет запущена в пятницу, 22 ноября, сообщил глава Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский.

"Сегодня запущена ТЭЦ в Новояворовске, 22 ноября ожидается запуск ТЭЦ в Новом Роздоле", - сказал Мальский на пресс-конференции в среду.

По его словам, в теплосетях обеих городов обнаружены порывы, продолжается их ликвидация. В частности, в Новояворовске обнаружены три порыва, один ликвидирован, а в Новом Роздоле идет ликвидация двух порывов.

Мальский сообщил, что новый управитель, компания "Нафтогаз тепло", получила все разрешения для производства, транспортировки и снабжения тепловой энергии, а большинство рабочих уже оформлены на работу и получили первые выплаты.

Как сообщалось, Львовская обладминистрация признала срыв начала отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске чрезвычайной ситуацией технологического характера. Компанию-управителя обеих ТЭЦ "Гарант Энерго М" отстранили от управления, а управление передали компании "Нафтогаз тепло" сроком на 3 года.

Теги: #тепло #львовская_область
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