События

20:06 20.11.2019

Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

2 мин читать
Расследование по расстрелам на Майдане завершено, для передачи в суд необходимо решение Рады на заочное осуждение

Дело о расстреле протестующих во время событий Революции достоинства могло быть передано в суд ещё в 2019 году, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Накануне 6-й годовщины Майдана хочу напомнить: дело о преступных приказах на расстрел людей завершено еще в начале 2019 года. Подозреваемые Янукович, Захарченко, Якименко и Шуляк скрываются в РФ. Для передачи дела в суд нужно решение уже новой Верховной Рады о заочном осуждении. Это была бы лучшая благодарность тем, кто отдал жизнь за свободу", - заявил Луценко.

Он уточнил, что неоднократно обращался с этим вопросом ещё к парламенту предыдущего созыва, но не получил необходимого решения.

"Право на заочное осуждение даст возможность осудить по оконченному уже делу тех, кто дал приказ расстрелять наших побратимов, мирных демонстрантов. Также это даст возможность осудить заочно, за терроризм в том числе, руководство вооруженных сил Российской Федерации, которое совершило преступления против человечности во время российско-украинской войны. Также это даст возможность осудить тех, кто с награбленными миллиардами убежал за пределы страны. Именно отсутствие права заочного осуждения, которое не предоставляет парламент, является ключевой проблемой", - подчеркнул Луценко.

Как сообщалось, механизм заочного судопроизводства, согласно которому был осужден за государственную измену экс-президент Виктор Янукович, закончил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. На рассмотрение депутатов VIII созыва Верховной Рады был передан законопроект №9353, возобновляющий заочное судопроизводство, однако по итогам нескольких доработок в августе 2019 года он был отозван.

Теги: #расследование #майдан #расстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:40 19.11.2019
Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

12:29 19.11.2019
ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

12:15 19.11.2019
Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекращает проведение досудебных расследований

Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекращает проведение досудебных расследований

20:18 18.11.2019
Дипломаты из США знали, что Зеленский ощущал давление со стороны Трампа из-за Байдена – СМИ

Дипломаты из США знали, что Зеленский ощущал давление со стороны Трампа из-за Байдена – СМИ

16:12 18.11.2019
В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана - Труба

В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана - Труба

13:49 18.11.2019
"Голос" призывает созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

"Голос" призывает созвать внеочередное заседание Рады для сохранения следствия по делам Майдана

14:54 14.11.2019
Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

18:14 13.11.2019
Владельца незаконной надстройки на Майдане в Киеве обяжут отремонтировать крышу и поврежденный фасад здания – советник мэра

Владельца незаконной надстройки на Майдане в Киеве обяжут отремонтировать крышу и поврежденный фасад здания – советник мэра

20:12 12.11.2019
Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

Гонтарева считает обвинения в адрес ее бывшего зама Писарука началом расправы над командой реформаторов

15:59 12.11.2019
ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

ГБР расследует обстоятельства стрельбы полицейским в харьковском метро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

ПОСЛЕДНЕЕ

Космос будет новой сферой оперативной деятельности НАТО – Столтенберг

Комитет Рады поддержал отмену обязательной публикации законов в "Урядовом курьере"

СБУ раскрыла производство фальсифицированных лекарств в Днепре

Помпео может покинуть должность госсекретаря США, чтобы стать сенатором от Канзаса – СМИ

Кабмин назначил независимых членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка

Трамп следит за слушаниями с участием критикующего его Сондланда в конгрессе - СМИ

Законопроект о пересмотре судебных решений в апелляции и кассации не устраняет возможностей для "процессуальных диверсий"

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением функций расследования - Рябошапка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА