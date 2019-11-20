Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Кабинет министров Украины обнародовал результат конкурса на должность главы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность").

Как сообщается на сайте правительства, победителем конкурса признан Александр Погорелый.

Согласно данным в Едином государственном реестре деклараций, Погорелый является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто" и занимающейся поставками запчастей и автомобилей.

Кроме того, Кабмин объявил победителя конкурса на должность главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины. Им стал Кирилл Хомяков.

Как сообщалось, ранее должность главы госслужбы занимал Михаил Ноняк (от 20 апреля 2016 года). Кабмин принял решение об его увольнении 25 сентября 2019 года.