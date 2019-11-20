События

17:58 20.11.2019

Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением функций расследования - Рябошапка

2 мин читать
Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением функций расследования - Рябошапка

Органы прокуратуры передали для расследования в другие правоохранительные органы большую часть уголовных производств в связи с лишением с 21 ноября 2019 года прокуратуры функций расследования.

На брифинге в среду в Киеве генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка напомнил, что с четверга, 21 ноября, органы прокуратуры лишаются функций досудебного расследования в уголовных производствах. "По состоянию на сейчас переданы практически все уголовные производства", - сказал генпрокурор.

Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.

Что касается расследования дел о преступлениях во время Революции Достоинства в 2013-14 годах, т.н. "майдановских дел", то генпрокурор опроверг информацию экс-начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры о том, что прокуратура может продолжать расследование этих дел в связи с внесением парламентом изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в октябре. "Это ошибочное видение", - сказал Рябошапка, подчеркнув, что прокуратура с 21 ноября не имеет функций досудебного расследования в целом.

По его словам, около 40 дел переданы для расследования в НАБУ, меньшая часть - в Национальную полицию и СБУ, и львиная доля материалов дел переданы в ГБР.

Генпрокурор заверил, что пока материалы уголовных производств физически передаются от одного органа другому, расследование не приостанавливается.

Также Рябошапка подчеркнул важность принятия парламентом изменений в закон о ГБР в части правок, которые предоставляют следователям Генпрокуратуры перейти без конкурса на работу в ГБР, поскольку это обеспечило бы надлежащее расследование.

В свою очередь присутствующий на брифинге директор ГБР Роман Труба отметил, что процесс передачи уголовных дел займет определенное время. Он напомнил, что в ГБР было создано отдельное подразделение по расследованию "майдановских дел". "На первом этапе следственное подразделение будет состоять из 25 человек. Следователи ГБР должны обработать эти материалы, но я заверяю, что это не повлияет на процесс расследования", - заверил директор ГБР.

Генпрокурор допустил, что всего расследованием "майдановских дел" в ГБР будет заниматься около 50 человек в случае принятия законодательных изменений, которые позволят следователям Генпрокуратуры перейти в Бюро.

Теги: #гбр #набу #рябошапка #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:49 20.11.2019
Генпрокурор Украины отрицает общение с представителями других государств касательно дела "Бурсимы"

Генпрокурор Украины отрицает общение с представителями других государств касательно дела "Бурсимы"

16:38 20.11.2019
Директор ГБР называет фейками записи телеграм-канала "Трубу прорвало" и не собирается в отставку

Директор ГБР называет фейками записи телеграм-канала "Трубу прорвало" и не собирается в отставку

16:36 20.11.2019
Зеленский о скандале с ГБР: я только слышал об этом, каких-то записях, нужно изучить вопрос

Зеленский о скандале с ГБР: я только слышал об этом, каких-то записях, нужно изучить вопрос

16:33 20.11.2019
Подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах – генпрокурор Украины

Подозрение собственнику "Бурисмы" Злочевскому расширено статьей о расхищении госсредств в особо крупных размерах – генпрокурор Украины

14:31 20.11.2019
В Одесской области дельцы незаконно добыли песка на 50млн грн

В Одесской области дельцы незаконно добыли песка на 50млн грн

20:09 19.11.2019
СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн

СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн

16:17 19.11.2019
НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7млрд грнневыполненныхобязательств перед банками

НАБУ сообщило Дзензерскому о подозрении в недекларировании 4,7млрд грнневыполненныхобязательств перед банками

16:00 19.11.2019
Генпрокуратура изменила подозрение двум экс-сотрудникам СБУ, причастным к пыткам проукраинского активиста в Крыму

Генпрокуратура изменила подозрение двум экс-сотрудникам СБУ, причастным к пыткам проукраинского активиста в Крыму

12:29 19.11.2019
ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

ГБР начало расследование причин пожара в воинской части во Львовской области

17:38 18.11.2019
Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

Порошенко заявляет, что дело, по которому ГБР готовит ему подозрение, не имеет юридического веса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

ПОСЛЕДНЕЕ

Шесть украинских военнослужащих ранены на Донбассе в среду

Главой "Укртрансбезопасности" стал гендиректор "Юниверсал Моторз Груп"

Украинский катер "Никополь", задержанный РФ год назад, уже прибыл в Очаков

Нужно создать стандартизированный подход для развития аюрведы и йоги в Украине

Зеленский сообщил об открытии раньше срока моста в Станице Луганской

В Кременчуге нашли застреленным депутата райсовета

Украина недополучила более $35 млн, выделенных США на военную помощь

Возвращенные РФ Украине суда своим ходом не идут, россияне их угробили – Воронченко

В Украине в четверг похолодает, ожидаются сильные порывы ветра

Боевики с полуночи один раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА