В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие участием автомобиля "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter", в результате которого два человека погибли и 11 человек получили травмы, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"19 ноября в 23:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул.Зодчих, 30 в Святошинском районе столицы", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобиля "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter". В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.