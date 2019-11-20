События

09:44 20.11.2019

В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

1 мин читать
В Киеве в результате ДТП погибли 2 человека, еще 11 пострадали

В Святошинском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие участием автомобиля "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter", в результате которого два человека погибли и 11 человек получили травмы, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

"19 ноября в 23:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул.Зодчих, 30 в Святошинском районе столицы", - сказано в сообщении.

Спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобиля "Toyota RAV4" и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter". В результате столкновения, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса были травмированы.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Теги: #киев #дтп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:44 20.11.2019
В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

В Киеве 5 студентов отравились в ресторане гостиницы

12:36 19.11.2019
Количество ДТП в Украине из-за вождения в нетрезвом состоянии увеличилось на 25,2%

Количество ДТП в Украине из-за вождения в нетрезвом состоянии увеличилось на 25,2%

10:54 19.11.2019
В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

В Киеве произошел пожар в административном здании, которое использовалось как хостел

15:36 18.11.2019
В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

11:27 18.11.2019
S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

S&P повысило рейтинг Киева до "В" со стабильным прогнозом

05:32 18.11.2019
В Киеве начали разработку энергетической стратегии до 2030 года

В Киеве начали разработку энергетической стратегии до 2030 года

12:04 17.11.2019
Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

Установлены личности погибших от взрыва гранаты в киевском общежитии

06:05 17.11.2019
В Киеве модернизируют существующий завод "Энергия"

В Киеве модернизируют существующий завод "Энергия"

23:30 16.11.2019
Во время взрыва в общежитии Киева погибли два человека - полиция

Во время взрыва в общежитии Киева погибли два человека - полиция

15:23 16.11.2019
Защита осужденного за ДТП в центре Харькова, в котором погибло 6 человек, обжаловала приговор

Защита осужденного за ДТП в центре Харькова, в котором погибло 6 человек, обжаловала приговор

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

ПОСЛЕДНЕЕ

Вандалы забросали камнями скоростной поезд Киев-Одесса, никто не пострадал – "Укрзализныця"

Спасатели ликвидируют пожар шахте "Северная" в Донецкой области - ГСЧС

Учения общевойскового резерва ОМБр ВСУ по отражению наступления боевиков прошли в районе отвода тяжелого вооружения ООС на Донбассе

Замглавы Харьковского облсовета причастен к лоббированию интересов группы, создавшей фиктивные предприятия и побеждавшей на тендерах

Задержанных у парламента Грузии оппозиционеров отпустили из-под стражи

В большинстве областей Украины в среду ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Китай заявил протест США в связи с одобрением американским Сенатом законопроекта по Гонконгу

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Трамп назвал последние слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Американский сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА