События

04:00 20.11.2019

Американский сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге

3 мин читать
Американский сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

В то же время, как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме, пока не ясно, подпишет ли такой документ Трамп, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источники прогнозируют напряженные дебаты по законопроекту среди помощников президента, поскольку часть из них опасается, что если Трамп его подпишет, это навредит процессу подготовки и подписанию американо-китайского соглашения по торговле.

В соответствии с сенатским законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с Соединенными Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил после принятия законопроекта: "Мы направили послание председателю Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ): подавление свободы, будь то в Гонконге, на северо-западе Китая или где-либо еще, не останется незамеченным. Вы не можете быть великим лидером, Китай не может быть великой страной, когда Вы выступаете против свободы, когда Вы так жестоко обращаетесь с людьми в Гонконге - молодым и старым - выступающим с протестами".

Как сообщалось, участники протестов в Гонконге готовятся вновь выйти на улицы в среду на очередную акцию и парализовать движение городского транспорта.

Они планируют начать свою акцию в 5:00 утра по местному времени, чтобы парализовать транспортную систему Гонконга в утренний "час пик". В частности, в планах участников протестов заблокировать автомобильные дороги и прервать работу железнодорожного транспорта.

По данным западных СМИ, больницы в Гонконге переполнены получившими травмы в результате столкновений участников протестов с полицией на территории кампуса Политехнического университета.

В течение последних нескольких дней именно университет стал местом наибольшего скопления участников демонстраций. С конца прошлой недели в Гонконге закрыты начальные и средние школы.

Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в этом университете.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Теги: #гонконг #сша #законопроект #сенат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:52 20.11.2019
Экс-представитель США вУкраине Волкер заявил, что не верит обвинениям в адрес бывшего вице-президента Байдена

Экс-представитель США вУкраине Волкер заявил, что не верит обвинениям в адрес бывшего вице-президента Байдена

01:01 20.11.2019
Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

Данилюк утверждает, что в шутку предлагал американцу Виндману стать министром обороны Украины

23:57 19.11.2019
В Вашингтоне ожидают попыток Ирана закупить танки и самолеты у России и Китая после снятия эмбарго ООН

В Вашингтоне ожидают попыток Ирана закупить танки и самолеты у России и Китая после снятия эмбарго ООН

22:54 19.11.2019
В Белом доме не увидели ничего нового на очередных слушаниях в конгрессе по импичменту

В Белом доме не увидели ничего нового на очередных слушаниях в конгрессе по импичменту

20:20 19.11.2019
Подполковник Виндман рассказал в конгрессе США, как трижды получал предложения стать министром обороны Украины

Подполковник Виндман рассказал в конгрессе США, как трижды получал предложения стать министром обороны Украины

19:20 19.11.2019
Протестующие в Гонконге готовятся парализовать работу городского транспорта

Протестующие в Гонконге готовятся парализовать работу городского транспорта

18:18 19.11.2019
Послы Европы и США соболезнуют в связи со смертью раненного на Донбассе командира 128-й бригады ВСУ

Послы Европы и США соболезнуют в связи со смертью раненного на Донбассе командира 128-й бригады ВСУ

17:41 19.11.2019
В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

В аппаратах вице-президента США и совета нацбезопасности назвали разговор Трампа с Зеленским необычным и неправильным

13:10 19.11.2019
В "Слуге народа" предлагают разрешить гражданам менять свое отчество

В "Слуге народа" предлагают разрешить гражданам менять свое отчество

11:47 19.11.2019
Новый законопроект о медиа может быть зарегистрирован в Раде уже в декабре - эксперт

Новый законопроект о медиа может быть зарегистрирован в Раде уже в декабре - эксперт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава Минобороны: Рассматриваю возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала

ПОСЛЕДНЕЕ

Замглавы Харьковского облсовета причастен к лоббированию интересов группы, создавшей фиктивные предприятия и побеждавшей на тендерах - полиция

Закон о штрафах за перевозку детей без автокресел вступил в силу

Украина закончит сотрудничество с МВФ в 2023 году – Маркарова

Гончарук и Маас обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетическую безопасность ЕС

В Хмельницкой области мужчина привязал собаку к автомобилю и протянул по дороге

Экс-глава Апелляционного суда Киева Чернушенко подал в суд на Нацполицию и СБУ

Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки"

Украинские военные на Донбассе сбили беспилотник РФ – штаб ООС

СБУ в Днепре предотвратила незаконное присвоение коммунальной земли на 30 млн грн

Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Насирова – САП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА