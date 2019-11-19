Потребнастроения украинцев снизились впервые после президентских выборов – исследование

Потребительские настроения украинцев в октябре 2019 года ухудшились впервые после президентских выборов и снизились на 1,6 п. по сравнению с сентябрем, достигнув 95,9 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 56,9, свидетельствует обзор Info Sapiens, обнародованный на сайте исследовательского агентства.

Ожидания украинцев относительно курса гривни на ближайшие три месяца ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 13,7 п. - до 129,3, отмечается в материалах Info Sapiens.

Октябрьский показатель индекса ожиданий динамики безработицы возрос на 0,5 п. - до 111,6, а индекс инфляционных ожиданий - на 2,3 п., до 179,1.

В целом индекс текущего положения в октябре вырос на 0,1 п. - до 88,1, в том числе индекс текущего личного материального положения снизился на 0,7 п. - до 82,6, свидетельствуют данные исследования.

Кроме того, в октябре украинцы были более склонны делать крупные покупки: по сравнению с сентябрем индекс целесообразности таких покупок вырос на 0,9 п. и установился на отметке 93,7.

По данным Госстата, индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 2,7 п. и составил 101,1. В частности, три его составляющих также показали снижение: индекс ожидаемых изменений личного материального положения упал на 5,1 п. - до 92,8, индекс ожидаемого развития экономики на ближайший год - на 2,4 пункта, до 105,1, индекс ожиданий развития экономики страны на ближайшие пять лет - на 0,6 п., до 105,3.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года индекс потребительских настроений украинцев вырос на 1,9 п. по сравнению с августом, достигнув 97,5 по 200-бальной шкале, тогда как год назад этот показатель был на уровне 62,6.

Исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине проводится с июня 2000 года. Первоначально его осуществляла компания GfK Ukraine, а с 2019 года исследование проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital.

Опрашивается 1 тыс. респондентов.