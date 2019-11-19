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09:50 19.11.2019

Трамп прошел плановое медицинское обследование, его здоровье в норме

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Трамп прошел плановое медицинское обследование, его здоровье в норме

Медицинское обследование президента США Дональда Трампа в минувшие выходные было плановым, говорится в заявлении его лечащего врача Шона Конли, распространенном Белым домом.

"Несмотря на некоторые подозрения, у президента не было никакой боли в груди, и он не проходил обследование или лечение по какой-либо проблеме (со здоровьем - ИФ), требующей срочного решения", - говорится в заявлении Конли.

"Говоря конкретнее, он не проходил сердечного или неврологического обследования", - пояснил Конли, добавив, что в минувшие выходные президент прошел ежегодное "плановое промежуточное обследование" в целях профилактики.

В заявлении отмечается, что визит президента не был предан огласке из-за "неопределенности графика".

Согласно результатам проведенных анализов, здоровье президента в норме.

Сам Трамп, комментируя визит в медицинский центр, написал в воскресенье в твиттере, что "все очень хорошо".

Ранее сообщалось, что в субботу Трамп посетил Армейский медицинский центр имени Уолтера Рида в округе Колумбия, что вызвало сомнения у СМИ касательно состояния здоровья лидера США, так как его обследование состоялось на несколько месяцев раньше обычного.

Теги: #сша #трамп #медосмотр
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