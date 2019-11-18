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23:21 18.11.2019

Предложение Газпрома неприемлемо для Украины – глава Минэкоэнерго

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Предложение Газпрома неприемлемо для Украины – глава Минэкоэнерго

Присланное 18 ноября предложение ПАО "Газпром" (РФ) в адрес НАК "Нафтогаз Украины" о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Ранее, в понедельник днем "Газпром" заявил, что компания за подписью председателя правления Алексея Миллера направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, должно быть указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, указано в сообщении управления информации монополии.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Теги: #газпром #рф #предложение #украина
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