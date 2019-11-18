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20:45 18.11.2019

Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

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Прокуратура обвиняет главу Укрэксимбанка в преступных действиях в пользу Курченко, Арбузова для обеспечения интересов Ложкина, Порошенко, Филатова

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания в феврале 2010-го года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации и обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского медиа холдинга" (УМХ), заявляет Генпрокуратура.

"Пытаясь обеспечить интересы (экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ) (Бориса) Ложкина, (президента Украины в 2014-2019 годах) (Петра) Порошенко, (экс-замглавы АП) (Алексея) Филатова и (экс-1-го вице-президента УМХ) (Григория) Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", – заявила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения.

По ее словам, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеей Курченко путем покупки холдинга УМХ. "Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний УМХ способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний УМХ", – утверждает прокурор.

По ее словам, Ложкин и другие бенефициары УМХ достоверно знали из разных источников о участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном Укрэксимбанке по договору от октября 2013 года кредит $160 млн, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанк, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко", – утверждает прокурор. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".

По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры. "Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращшения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", – утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Гриценко в виде залога в 3 млн грн без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн грн и взять его под стражу. Подозреваемый также обязан не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Как заявил адвокат Гриценко, задержание его клиента было осуществлено без постановления суда с грубыми нарушениями закона и при отсутствии законных оснований.

Теги: #подозрения #гриценко
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