Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

Официально стартовал плотный проект по внедрению инструментов Google в Кабинета министров Украины, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы официально стартовали пилот по внедрению инструментов Google в Кабмине. Мы с Google договорились, что нам предоставляют 1 тыс. бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны", - написал он в Facebook.

По словам Дубилета, прежде всего он рассчитываем на внедрение Google Docs и Spreadsheet.

"Вы даже не представляете, сколько времени теряют государственные служащие из-за невозможности просто "зашерить" (поделиться – ИФ) документы и работать над ними вместе. Вместо этого много времени уходит на логистику бумажек и черчение по ним карандашом", - сетует он.

Министр также рассчитывает на использование Google Forms.

"В настоящее время на сбор информации от других госорганов или сотрудников уходит много времени, потому что она собирается через документы и затем систематизируется вручную", - добавил он.

Министр сообщил, что на текущей неделе официально заработали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного. Все это весьма базовые вещи, к которым бизнес давно привык, но в государственных органах часто приходится начинать именно с таких базовых вещей", - констатировал Дубилет.