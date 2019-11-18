События

15:15 18.11.2019

Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

1 мин читать
Стартовал пилотный проект по внедрению инструментов Google в Кабмине – Дубилет

Официально стартовал плотный проект по внедрению инструментов Google в Кабинета министров Украины, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Мы официально стартовали пилот по внедрению инструментов Google в Кабмине. Мы с Google договорились, что нам предоставляют 1 тыс. бесплатных аккаунтов. За это мы им очень благодарны", - написал он в Facebook.

По словам Дубилета, прежде всего он рассчитываем на внедрение Google Docs и Spreadsheet.

"Вы даже не представляете, сколько времени теряют государственные служащие из-за невозможности просто "зашерить" (поделиться – ИФ) документы и работать над ними вместе. Вместо этого много времени уходит на логистику бумажек и черчение по ним карандашом", - сетует он.

Министр также рассчитывает на использование Google Forms.

"В настоящее время на сбор информации от других госорганов или сотрудников уходит много времени, потому что она собирается через документы и затем систематизируется вручную", - добавил он.

Министр сообщил, что на текущей неделе официально заработали курсы обучения первых групп сотрудников Кабмина.

"Конечно, есть случаи, когда инструменты Google использовать нельзя (например, информация с ограниченным доступом), но таких случаев немного. Все это весьма базовые вещи, к которым бизнес давно привык, но в государственных органах часто приходится начинать именно с таких базовых вещей", - констатировал Дубилет.

Теги: #дубилет #google #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:02 18.11.2019
Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

Кабмин перераспределил 731 млн грн на погашение задолженностей по зарплатам медиков

14:35 16.11.2019
Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

22:51 15.11.2019
Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

Кабмин назначил ИТ-эксперта BRDO главой "Укравтодора"

22:50 15.11.2019
Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

Кабмин в Раде представит нардеп фракции "Слуга народа" Шуляк

13:29 15.11.2019
Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

Верещук написала заявление на увольнение с должности представителя Кабмина в Раде

12:31 15.11.2019
Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

Верещук хочет встретиться с премьером Украины, чтобы обсудить "все раздражительные моменты сотрудничества"

12:09 15.11.2019
Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

Правительство выделит 700 млн грн для погашения задолженности по зарплате медикам – Скалецкая

11:04 15.11.2019
Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

Кабмин намерен сменить руководство "Укрзализныци" из-за коррупции на предприятии – Гончарук

17:20 14.11.2019
Гончарук поручил министерствам и другим органам до конца года передать не менее 500 объектов в ФГИ на приватизацию

Гончарук поручил министерствам и другим органам до конца года передать не менее 500 объектов в ФГИ на приватизацию

10:58 14.11.2019
Украина в 2020г планирует занять на внешних рынках $4,9 млрд

Украина в 2020г планирует занять на внешних рынках $4,9 млрд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

Прокуратура просит ареста главы Укрэксимбанка с альтернативой залога 100 млн грн

ВМС Украины: возвращенные РФ украинские суда направляются домой

Прокуроры вручили Ляшко подозрение из-за драки с Герусом, он требует открыть производство в отношении нардепа

Зеркаль о слушаниях в Гааге 21 ноября: Пока "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда МИД едет в трибунал ООН

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГБР создано подразделение по расследованию дел Майдана - Труба

После возвращения из РФ трех задержанных в Керченском проливе украинских суден состоится их проверка и экспертиза - МИД

В Киеве за месяц патрулирования полосы общественного транспорта выписано штрафов почти на 4,5 млн грн - КГГА

В Тбилиси начались задержания участников акции оппозиции, полиция разгоняет активистов водометами

Прокуратура просит ареста главы Укрэксимбанка с альтернативой залога 100 млн грн

Суд взял под стражу рецидивиста, выманившего у пенсионера сумму, эквивалентную 1,1 млн грн

Экс-владельцы ПриватБанка просят Лондонский суд время для подготовки к защите по делу банка

ВАКС во вторник рассмотрит дело Насирова по сути

ВМС Украины: возвращенные РФ украинские суда направляются домой

За предусмотренные в бюджете средства эффективно обучать госслужащих можно только онлайн - Стародубцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА