Печерский райсуд Киева арестовал 32 млн евро на счетах собственника телеканала "Прямой" Макеенко, утверждает Портнов
Печерский районный суд Киева наложил арест на 32 млн евро на счетах собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала, сообщает экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.
"Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank", - написал Портнов в своем телеграмм-канале в понедельник.
Как сообщалось, 7 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) провело в жилье владельца телеканала "Прямой" обыск в рамках расследования по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала. Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова.